Véronique Rabiot n’a bien évidemment pas apprécié les banderoles offensantes déployées par les supporters du PSG au Parc des princes dimanche à l’encontre de sa propre personne ainsi que son fils Adrien qualifié de traître pour avoir signé chez l’ennemi à l’OM. Ce lundi, la mère de Rabiot a annoncé sur les ondes de France Info être décidée à déposer une plainte.

En septembre dernier, Adrien Rabiot signait un contrat de deux saisons à l’OM en tant qu’agent libre. Et ce, cinq années après son départ du PSG libre de tout contrat pour la Juventus. Pour rappel, l’international français a été formé au Paris Saint-Germain et y a fait ses premières saisons professionnelles. Et pourtant, il n’a cessé d’affirmer son amour envers l’Olympique de Marseille depuis le début de saison, club rival du PSG.

«Trahison pour les p*tes. Telle mère, tel fils»

Sans surprise, lors de la réception de l’OM au Parc des princes dimanche soir (3-1), les supporters du PSG ont réservé un accueil plus qu’houleux à Adrien Rabiot, ex-titi parisien. Plusieurs banderoles offensantes envers sa personne ainsi que sa mère Véronique ont été déroulées dans les travées du stade. « La passion n’a pas d’âge, p*te de mère en fils », ou encore : « Loyauté pour les hommes, trahison pour les p*tes. Telle mère, tel fils ». Pour finir, une question directe a été posée à Véronique Rabiot sur la paternité du milieu de l’OM. « Véro, c’est lequel son vrai père ? Déhu, Fiorèse, Cana ou Heinze ».

«Bien sûr, je vais déposer une plainte»

Pour France Info, Véronique Rabiot s’est indignée ce lundi de ces propos déplacés et a affirmé être préparée à porter plainte. « Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n'a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'indigne. Je suis vraiment indignée, indignée, indignée vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse. C’est un deux poids, deux mesures ». Le ton est donné.