Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Du nouveau pour Lautaro Martinez ? La réponse de Bartomeu !

Publié le 19 août 2020 à 13h45 par H.G.

Alors que Lautaro Martinez est annoncé de longue date comme étant la grande priorité du FC Barcelone en terme de recrutement cet été, Josep Maria Bartomeu a une nouvelle fois affirmé que rien n’avait véritablement avancé dans ce dossier.

Avec un Luis Suarez qui affiche un déclin physique net depuis plusieurs mois et dont l’avenir au FC Barcelone serait loin d’être assuré à un an du terme de son contrat, le club catalan s’est lancé en quête d’un successeur à l’attaquant uruguayen. Dans cette optique, le Barça a coché le nom de Lautaro Martinez, dont la clause libératoire à l’Inter s’élève à 111M€. Toutefois, à cause de ses difficultés financières, l’écurie barcelonaise ne serait pas en mesure de débourser une telle somme répondant aux prétentions des Nerazzurri , chose qui conduit le dossier à patiner depuis maintenant de nombreuses semaines. Et à en croire la teneur des propos de Josep Maria Bartomeu, le dossier n’a visiblement toujours pas connu la moindre avancée dernièrement.

« Nous discuterons avec le nouvel entraîneur afin de savoir comment il voit l’avenir »