Mercato - Barcelone : Luis Suarez a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 19 août 2020 à 12h45 par H.G.

Alors que l’avenir de Luis Suarez au FC Barcelone est des plus incertains ces dernières heures, l’attaquant uruguayen n’aurait aucunement l’intention de quitter le club catalan dans les semaines à venir.

Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. Désormais âgé de 33 ans, celui qu’on surnomme El Pistolero affiche un déclin physique net depuis maintenant plusieurs mois. Et même s’il conserve toujours de beaux restes, ceux-ci paraissent malheureusement insuffisants pour être l’attaquant de pointe titulaire d’une écurie comme le Barça. Par conséquent, le club catalan serait maintenant disposé à se séparer de Luis Suarez dès cet été, à un an du terme de son contrat, tandis que la direction du FC Barcelone cible Lautaro Martinez en parallèle afin de le remplacer. Cependant, de son côté, l’ancien buteur de Liverpool ne serait absolument pas dans cette optique et ne compterait pas quitter le Barça cet été.

D’après son entourage, Luis Suarez ne compte pas quitter le Barça !