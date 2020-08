Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se bouscule pour Luis Suarez !

Publié le 18 août 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il s'est fait corriger par le Bayern, le FC Barcelone voudrait procéder à une large revue d'effectif. Ainsi, Luis Suarez pourrait être sacrifié et la lutte pourrait être féroce pour le buteur uruguayen. En effet, l'Ajax, la Juventus ainsi que plusieurs écuries de MLS et du Golfe pourraient se disputer le recrutement d'El Pistolero cet été.

Lors du mercato estival 2014, Luis Suarez a quitté Liverpool pour rejoindre le FC Barcelone. Et après six saisons de bons et loyaux services au Barça, l'international uruguayen pourrait prendre le large cet été. Alors qu'il a fêté ses 33 ans, Luis Suarez a perdu de sa superbe. En difficulté pour enchainer les grosses performances, El Pistolero pêche également sur le plan physique et enchaine les blessures. Ce qui aurait poussé le Barça a tenté de dénicher son digne successeur. Alors qu'il s'activerait en coulisses, le club catalan aurait fait de Lautaro Martinez sa priorité pour devenir le digne héritier de Luis Suarez. A la peine sur le plan financier, à cause du coronavirus notamment, l'écurie blaugrana aurait du mal à boucler ce dossier. Mais depuis la désillusion face au Bayern (défaite 8-2), le FC Barcelone serait plus que déterminée à remplacer Luis Suarez par Lautaro Martinez et devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à ses fins.

L'Ajax aurait enclenché la seconde pour Luis Suarez

Bien décidée à vendre Luis Suarez, la direction du FC Barcelone ne devrait pas avoir trop de difficulté à trouver preneur. En effet, comme l'a indiqué OK Diario dernièrement, le numéro 9 du Barça aurait la cote en MLS et du côté du Golfe, où plusieurs clubs seraient prêts à lui tendre les bras. Par ailleurs, Luis Suarez pourrait retrouver une vieille connaissance : l'Ajax. Comme l'a révélé Télédoce ce lundi, les Lanciers souhaiteraient rapatrier Luis Suarez à Amsterdam. Une information confirmée par TMW et le Telegraaf qui sont allés plus loin. D'après le média transalpin, des contacts seraient d'ores et déjà en cours pour mener à bien ce dossier, qui pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines. Plus précisément, le journal néerlandais a annoncé que l'Ajax avait déjà approché à la fois le Barça et Luis Suarez. Mais ce ne serait pas tout.

La Juve prête à en découdre pour Luis Suarez ?