Mercato - OM : Le futur départ d’André Villas-Boas déjà acté ?

Publié le 18 août 2020 à 15h15 par T.M.

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a finalement choisi de rester une saison de plus à l’OM. Néanmoins, cela pourrait ne pas aller au-delà…

Cet été, l’OM n’est pas passé loin de la catastrophe. En effet, suite à la décision de se séparer d’Andoni Zubizarreta, le club phocéen a vu André Villas-Boas être à deux doigts de lui aussi faire ses valises. En effet, le Portugais avait lié son avenir au sort de l’ex-directeur sportif phocéen. Forcément, avec le départ de ce dernier, on s’attendait donc à voir partir Villas-Boas, un an seulement après son arrivée sur la Canebière. Finalement, après avoir réfléchi et vu le soutien de son vestiaire, le Special Two est revenu sur sa décision, acceptant d’honorer la dernière année de contrat à l'OM. Et pas sûr que l’histoire entre les deux parties s’étendent après 2021.

Une deuxième saison et puis s’en va ?