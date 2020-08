Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un sacrifice colossal pour Lionel Messi ?

Publié le 18 août 2020 à 14h45 par Th.B.

Bien que le PSG soit une puissance financière reconnue, en l’état actuel des choses, le club de la capitale devrait vendre l’une de ses deux stars offensives pour recruter Lionel Messi.

Après Cristiano Ronaldo qui se poserait de sérieuses questions sur son avenir à la Juventus, le PSG est lié à celui de Lionel Messi. En effet, après la déroute du FC Barcelone face au Bayern Munich en 1/4 de finale de Ligue des champions (8-2), un changement de club serait pour l’une des premières fois de sa carrière probable pour La Pulga . Marcelo Bechler, journaliste pour Esporte Interativo a fait savoir que Messi voulait claquer la porte du FC Barcelone dès cet été, soit à un an de la fin de son contrat. De son côté, la Gazzetta dello Sport a évoqué une possible arrivée au PSG afin de jouer aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé. Ce trio ne devrait cependant jamais voir le jour.

Une vente de Neymar ou de Mbappé pour le recrutement de Messi