Mercato - Real Madrid : Le clan Bale a rejeté un contrat en or !

Publié le 18 août 2020 à 23h00 par La rédaction

Gareth Bale aurait très bien pu quitter le Real Madrid il y a plusieurs mois déjà. Mais finalement, les choses se sont passées autrement...

Après sept ans dans la capitale madrilène, Gareth Bale semble clairement avoir fait son temps au Real Madrid. Indésirable depuis deux ans, l’international gallois attend désormais l’expiration de son contrat en 2022 en profitant d’une vie idyllique hors des terrains. Une situation embarrassante et handicapante pour le Real Madrid, qui souhaiterait s’affranchir de son salaire annuel de plus de 15M€. Problème, l’ancien milieu de Tottenham ne souhaite pas quitter le club pour un salaire inférieur à celui qu’il touche actuellement... et son entourage ne souhaite désormais plus travailler sur un départ, à la suite de sa mésaventure vécue l’été passée.

Un salaire de 25M€ offert en Chine