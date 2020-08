Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Issue imminente dans le dossier Cavani ?

Publié le 18 août 2020 à 21h15 par D.M.

A en croire la presse portugaise, le Benfica pourrait parvenir à un accord avec Edinson Cavani ce mardi. L’attaquant devrait se rendre à Lisbonne cette semaine afin d‘officialiser le transfert.

« Il y a eu des rencontres avec Benfica et d'autres clubs. Mais rien n'est encore défini, donc je ne peux pas dire qu'il y a un accord de trouvé. Quand tout sera confirmé avec une équipe, les gens sauront. Benfica est une grande équipe, qui est tout le temps compétitive et importante. Beaucoup de bons joueurs sont passés par là. Si j’ai la chance de pouvoir aller là-bas, je serais heureux. Si l’entraîneur m’appelle, je serais content de lui parler. Nous parlerions de football, pas de contrat ou quoi. Pour le moment, je suis tranquille. Nous verrons. Je m’envole pour l’Europe aujourd’hui et on verra pour cette nouvelle étape dans ma vie » a déclaré ce lundi Edinson Cavani. L’ancien attaquant du PSG et son entourage discuteraient depuis de nombreuses semaines avec le club portugais et un accord semble sur le point d’être trouvé.

Un accord sur le point d’être trouvé ?