Mecato - PSG : Ce coup de gueule sur le départ d'Edinson Cavani !

Publié le 18 août 2020 à 1h45 par La rédaction

Luis Fernandez n’a pas apprécié l’absence d’Edinson Cavani sur la photo célébrant les cinquante ans du PSG, et l’a bien fait savoir.

Le 12 août dernier, le PSG créait la polémique sur les réseaux sociaux à la suite de la publication d’une photo célébrant les cinquante ans du club. Une photo marquée par l’absence d’Edinson Cavani, mais également d'autres joueurs emblématiques. Interrogé sur ce sujet, le meilleur buteur de l’histoire du club s’est d’ailleurs montré surpris et déçu par cette décision, tandis que le PSG n’a pas souhaité commenter cette décision. « C'était une très belle étape. Ce furent sept années incroyables » a expliqué Cavani. « Il est normal que certains soient dérangés par la photo, mais c'est à ce moment-là que vous réalisez comment ils les gèrent. Cela fait partie de la vie. C’est choquant, mais ce sont des choses qui arrivent ». Ancien joueur et entraîneur du club parisien, Luis Fernandez n’a pas été surpris de son absence sur la photo, contrairement à celle de Cavani.

« Je trouve ça dur »