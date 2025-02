Attaqué, il répond au boss du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est désormais un secret pour personne, les relations sont très tendues entre les présidents de l’OL et du PSG John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Alors que le second a récemment qualifié le premier de « cow-boy », l’Américain est apparu vêtu d’un chapeau de cow-boy ce dimanche soir au Groupama Stadium avant le coup d’envoi entre Lyon et Paris.

Depuis plusieurs mois, les relations entre le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et ses homologues du championnat français sont tendues. Ces dernières ont été rendues publiques dans la semaine, grâce à l’émission Complément d’enquête. Dans cette dernière, on y aperçoit des extraits d’une visio-conférence entre les différents présidents de Ligue 1 au sujet des droits TV.

Le ton est monté entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi

Dans l’un de ces extraits, le ton est monté entre John Textor, président de l’OL, et Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes, déjà en froid, se sont de nouveau accrochés. Alors que l’Américain a qualifié le président du PSG de « tyran », ce dernier n’avait pas hésité à rétorquer : « John, arrête de parler, tu n’y comprends rien. Tu es un cow-boy qui vient de nulle part et tu viens nous parler. »

L’Américain débarque avec un chapeau de cow-boy au Groupama Stadium

Ce dimanche soir, Textor a répondu à sa manière. Le patron américain a en effet été aperçu en train d’arriver au Groupama Stadium avec un chapeau adéquat sur la tête, alors que l’OL accueille le PSG. De son côté, Al-Khelaïfi ne s’est pas déplacé à Lyon, lui qui séjourne à Doha afin d’observer l’ATP 500 de la capitale du Qatar.