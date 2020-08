Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Eto'o met la pression sur Bartomeu pour Messi !

Publié le 18 août 2020 à 0h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone s’écrit plus que jamais en pointillés, Samuel Eto’o n’a pas manqué de confier toute son inquiétude face à cette situation.

En pleine crise après le revers historique concédé en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich vendredi dernier (8-2), la situation pourrait s’aggraver davantage encore pour le FC Barcelone. En effet, alors que Quique Setién devrait être démis de ses fonctions et quitter le club, Lionel Messi pourrait suivre ses traces prochainement. Et pour cause, le journaliste Marcelo Bechler, réputé pour avoir annoncé en premier le départ de Neymar au PSG en 2017, a tout simplement annoncé ce dimanche que l’Argentin souhaitait quitter le Barça dès cet été, à un an du terme de son contrat. Pour rappel, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or avait déjà gelé les négociations pour la prolongation de son bail, lassé des résultats et de la gestion de Josep Maria Bartomeu. Désormais, la situation serait bien plus grave parce que cette réticence à prolonger son contrat serait devenue une envie de départ immédiat. Et interrogé sur l’avenir de Lionel Messi, Samuel Eto’o n’a pas pu s’empêcher de cacher toute son inquiétude sur le sujet, tout en affirmant que le FC Barcelone devait tout faire pour convaincre son ancien coéquipier de rester.

« Barcelone, c'est Messi »