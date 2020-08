Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt fixé pour cette piste défensive ?

Publié le 17 août 2020 à 23h45 par A.C.

A la recherche d’un latéral gauche, Leonardo devrait bientôt y voir plus clair pour Luca Pellegrini, de la Juventus.

Avec la prolongation de Layvin Kurzawa, on peut penser que le dossier du latéral gauche est définitivement clos. Pourtant, nous vous avons révélé que Leonardo cherche toujours un renfort à ce poste, car Thomas Tuchel souhaite faire évoluer Juan Bernat plus haut sur le terrain. Ainsi, plusieurs pistes ont été évoqués, comme celle menant à Alex Sandro de la Juventus. Selon nos informations, c’est toutefois un autre joueur bianconero qui a tapé dans l’œil du PSG. Il s’agit de Luca Pellegrini, qui a été prêté à Cagliari cette saison.

De Sciglio sacrifié pour Pellegrini ?