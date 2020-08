Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce que pourrait cacher la relance du dossier Neymar

Publié le 17 août 2020 à 23h00 par La rédaction

Alors qu’il annonçait que le retour de Neymar était impossible financièrement, le président Bartomeu aurait relancé le dossier selon les médias catalans. Il pourrait bien y avoir une explication à cela… Analyse.

En Espagne, plusieurs médias sportifs annoncent que le FC Barcelone a réactivé la piste Neymar ces derniers jours, le président Bartomeu considérant de nouveau son retour comme une priorité, alors qu’il y a quelques semaines, il affirmait que le dossier était abandonné car irréaliste financièrement. Par quel miracle serait-il de nouveau réalisable ?

Lié au départ acté de Messi ?

A l’analyse, si le retour de Neymar serait d’un coup redevenu possible, c’est qu’il pourrait en fait cacher quelque chose de plus gros encore, à savoir le départ de Lionel Messi. Si la star argentine venait à quitter le FC Barcelone à un an de la fin de son contrat, il est évident que cela dégagerait les liquidités suffisantes pour que le club catalan finance le comeback de Neymar. Voilà qui pourrait donc expliquer la réouverture soudaine du dossier Neymar à Barcelone…