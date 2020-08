Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pirlo pourrait récupérer gros grâce à Paulo Dybala !

Publié le 19 août 2020 à 1h30 par A.D.

Alors que son avenir à la Juventus serait très incertain, Paulo Dybala serait dans le viseur du Real Madrid et de Manchester City. Pep Guardiola pourrait tenter un échange avec Gabriel Jesus, tandis que Zinedine Zidane envisagerait toujours d'utiliser Isco ou Marco Asensio.

En fin de contrat en juin 2022, Paulo Dybala serait dans l'incertitude la plus totale quant à son avenir. Alors qu'une prolongation de contrat serait à l'étude, la Juventus ne semblerait pas être prête à répondre à ses attentes contractuelles, qui seraient de l'ordre de 15M€ annuels selon les dernières indiscrétions de Tuttosport . Conscients de la situation, le Real Madrid et Manchester City seraient en embuscade, prêts à exploiter la moindre brèche pour Paulo Dybala.

Gabriel Jesus en monnaie d'échange pour Paulo Dybala ?