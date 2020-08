Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un énorme avertissement pour Atal !

Publié le 18 août 2020 à 21h30 par A.D.

Zinedine Zidane souhaiterait s'attacher les services de Youcef Atal lors du mercato estival. Interrogé sur l'avenir du latéral algérien, Julien Fournier, directeur du football de l'OGC Nice, a fermé totalement la porte à un départ.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'OGC Nice, Youcef Atal aurait séduit Zinedine Zidane. A tel point qu'il serait prêt à le recruter dès cet été. Interrogé sur son avenir, Youcef Atal a expliqué qu'il se sentait bien à l'OGC Nice, mais que s'il devait partir ce serait dans un grand club. « Déjà, je n’ai pas fait une seconde saison pleine et il faut que j’en fasse une avec la Ligue Europa, ma première Coupe d’Europe. Je suis bien ici. Le jour où je devrai partir de Nice, ce sera pour un très grand club. Le niveau monte avec la concurrence et ça nous fait déjà du bien » , a-t-il précisé à L'Equipe récemment. De son côté, l'OGC Nice ne compte en aucun cas laisser filer Youcef Atal lors de ce mercato estival.

«On n’est pas un supermarché, on va faire la saison ensemble»