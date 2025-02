L'OM annonce un transfert, Pogba enflamme les réseaux !

Thomas Bourseau

Et si à l'instar d'Adrien Rabiot en septembre dernier, Paul Pogba devenait la recrue hors mercato de l'OM une fois que le marché hivernal aura touché à sa fin lundi prochain ? Libre de tout contrat et sur le chemin du retour pour mars au terme de sa suspension pour dopage, le champion du monde tricolore est une opportunité de marché pour l'OM et a effectué un nouveau teasing en parallèle de l'annonce du club phocéen pour le transfert d'Amine Gouiri.

Le voilà l'attaquant tant attendu par Roberto De Zerbi depuis le transfert d'Elye Wahi à l'Eintracht Francfort la semaine dernière. L'entraîneur de l'OM se montrait clair en conférence de presse avant même que l'attaquant français file de l'autre côté du Rhin de manière officielle : il fallait que les dirigeants phocéens lui dénichent un remplaçant sur le marché des transferts. Très vite, Amine Gouiri a été annoncé comme piste concrète pour succéder à Wahi.

L'OM a officialisé le transfert d'Amine Gouiri vendredi soir...

Des joueurs comme Marcus Rashford, Mathys Tel, Evan Ferguson ou encore Santiago Gimenez ont tous été annoncés comme potentielles signatures de l'OM. Au final, c'est bien Amine Gouiri qui a hérité du numéro 9 de l'Olympique de Marseille pour 19M€ hors bonus.

Vendredi soir, le club phocéen a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux avec une annonce à la Breaking Bad pour Amine Gouiri. En parallèle, l'hypothétique recrue de l'OM ces derniers temps que semble être Paul Pogba, a également publié un post.

...en même temps que le nouveau message de Paul Pogba sur Instagram

Sur Instagram, quelques jours seulement après avoir fait le teasing d'un retour proche en Story, Paul Pogba a importé une vidéo en publication de son entraînement personnel aux Etats-Unis. De quoi démontrer qu'il est sur le chemin de la compétition. Dernièrement, sur la chaîne Twitch d'AmineMaTué, Pogba avait d'ailleurs assuré que tout allait se boucler rapidement pour son come-back. L'OM semble toujours être dans le coup. « Il y a des discussions, des choses intéressantes ! On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Ça se finalise. Ça arrive, ça arrive. Je peux pas en dire plus ».