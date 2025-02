Mercato : Le transfert qui va bouleverser le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain envisage un nouveau changement majeur dans ses rangs. Malgré sa volonté de prolonger son contrat courant jusqu’à l’été 2026, Gianluigi Donnarumma n’a pas totalement convaincu, incitant le club à explorer l’option Lucas Chevalier (LOSC). Des discussions seraient déjà en cours pour le transfert du portier, un bon choix ?

Réellement installé dans les cages du Paris Saint-Germain en 2022, après une alternance avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma n’a pas réussi depuis à faire l’unanimité dans la capitale, au point que son club envisage sérieusement de miser sur un nouveau portier. D’après les informations de L’Équipe et du Parisien, le PSG est fortement intéressé par Lucas Chevalier, des discussions ayant été entamées avec les différentes parties.

La fin pour Donnarumma ?

Pour Gianluigi Donnarumma, cela pourrait marquer la fin de l’aventure parisienne, d’autant que les discussions pour sa prolongation au PSG sont à l’arrêt malgré sa volonté de rester. « Il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est que je suis bien ici. Je me sens apprécié de tous ici, le club a beaucoup d’estime pour moi. Je suis très bien, j’ai maintenant mes repères ici, ma priorité, c’est donc de prolonger », avait-il indiqué la semaine dernière au micro de Sky Italia, avant d’en rajouter une couche en zone mixte après le match à Stuttgart : « Oui j’espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c’est ma maison. Je me sens très bien ici. J’espère continuer à bien travailler à Paris. »

Le PSG vise Chevalier

Si Donnarumma semble épanoui dans la capitale, force est de constater que le PSG semble prêt à bousculer une nouvelle fois la hiérarchie des gardiens, un poste qui a connu de nombreux bouleversements depuis l’arrivée du Qatar en 2011. Pour l’heure, Lucas Chevalier se concentre sur la saison en cours avec le LOSC et n’exclut pas de rester dans le nord de la France, mais ce dossier est appelé à connaître de nombreux rebondissements d’ici l’été prochain.

