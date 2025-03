Antoine Dupont : Il va danser sur TF1 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme chaque année, TF1 va diffuser le traditionnel concert des Enfoirés. Le rendez-vous est alors donné ce vendredi soir. Et à l’approche de ce rendez-vous, un teasing a été publié par la chaine française. L’occasion de voir Antoine Dupont aux côtés notamment des frères Lebrun, mais aussi la star du XV de France en train de danser.

Antoine Dupont est aujourd'hui plus qu'un joueur de rugby. Une cote de popularité qu'il utilise notamment pour la bonne cause. En effet, la star du Stade Toulousain et du XV de France fait dorénavant partie de la troupe des Enfoirés et désormais, on peut apercevoir Dupont lors des traditionnels concerts diffusés sur TF1. Ça sera encore le cas en 2025. D’ailleurs, le joueur de rugby sera bien accompagné cette année puisque les frères Lebrun seront à ses côtés. Et voilà qu’on a pu avoir un avant-goût de ce que nous réserve Antoine Dupont pour ce concert des Enfoirés.

Un extrait d’Antoine Dupont chez les Enfoirés

A quelques jours du concert des Enfoirés 2025, qui sera diffusé vendredi soir, TF1 a dévoilé ce mercredi un teasing de l’événement. Lors de celui-ci, on peut notamment voir Antoine Dupont à quelques reprises. Et voilà qu’il y a notamment une scène où le récent champion olympien est en train de danser, lui qui avait d’ailleurs fait quelques pas de danse l’été dernier avec ses coéquipiers de l’équipe de France de rugby à 7 pour célébrer la médaille d’or. Dupont va se remettre à danser. Un lot de consolation pour les fans de Danse avec les stars, habituellement diffusé le vendredi soir ?

Plus de 50 artistes sur scène pour l'événement 🔥



✨ 𝙇𝙚𝙨 𝙀𝙣𝙛𝙤𝙞𝙧𝙚́𝙨 𝟮𝟬𝟮𝟱, vendredi soir sur TF1 et TF1+. pic.twitter.com/KWpsegnX0y — TF1 (@TF1) March 5, 2025

« La demande est venue de Jean-Jacques Goldman"

A 28 ans, Antoine Dupont va donc faire une nouvelle apparition avec les Enfoirés. Mais comment tout cela avait-il vu le jour ? Le principal intéressé avait révélé l’origine de son arrivée dans cette troupe, expliquant alors : « Je crois que la demande est venue de Jean-Jacques Goldman qui est un grand amateur de rugby. Anne Marcassus, la directrice artistique des Enfoirés, est amie avec Isabelle Ithurburu et celle-ci nous a mis en contact ».