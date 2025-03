Ntamack - XV de France : Il annonce une grande nouvelle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le XV de France ira défier l'Irlande samedi dans le cadre du Tournoi des 6 Nations, et Romain Ntamack fera à cette occasion son grand retour de suspension. Yoann Huget annonce du lourd à cet effet, en se montrant rassurant sur l'état de forme de Ntamack et se réjouissant également du passage de Thomas Ramos à l'arrière.

Suite à son expulsion contre le Pays de Galles (le 31 janvier dernier), Romain Ntamack a loupé les deux derniers rendez-vous du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations face à l'Angleterre puis l'Italie. Le demi d'ouverture du Stade Toulousain devrait faire son grand retour dans la composition de départ dès samedi en Irlande, ce qui permettra ainsi à Thomas Ramos de basculer à l'arrière. Une excellente nouvelle aux yeux de Yoann Huget, et l'ancien joueur du XV de France annonce du lourd avec le retour de Ntamack.

Ntamack de retour en forme ?

« Peur qu’il manque de rythme ? Non, ça va le faire, parce que Romain c'est un compétiteur, c'est un joueur qui est très professionnel, et son rythme, il a dû le compenser avec le Stade Toulousain, avec l'équipe de France, par des grosses séances d'entraînement, je n'ai pas de doute là-dessus », indique Huget dans un entretien accordé à RMC Sport. Et il précise que ce retour de Romain Ntamack annonce un trio redoutable avec Antoine Dupont en 9 et Thomas Ramos à l'arrière.

L'équipe rééquilibrée avec Ntamack

« Moi je trouve que le fait de refaire glisser Thomas à l'arrière, ça rééquilibre aussi l'équipe. De jouer avec potentiellement deux numéros 10 qui se connaissent, ce triangle Dupont-Ntamack-Ramos qui fonctionne bien. Il faut faire appel à des joueurs qui ont cette capacité à affronter l'adversité dans des terrains hostiles, comme l’Irlande et Romain, a cette capacité-là, à rester de marbre et guider son équipe vers la victoire », explique Huget.