Mercato - Barcelone : C'est très chaud pour Luis Suarez !

Publié le 17 août 2020 à 22h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé ces dernières heures que l’avenir de Luis Suarez au FC Barcelone s’écrit en pointillés, l’attaquant uruguayen serait bel et bien sur le départ du club catalan.

À 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. Victime d’un déclin physique net, celui qu’on surnomme El Pistolero n’est plus que l’ombre de lui-même dans le jeu, bien qu’il soit encore en mesure d’inscrire de sublimes réalisations, comme en atteste son but face au Bayern Munich vendredi dernier où il a littéralement déposé Jérome Boateng. Seulement voilà, l’international uruguayen n’a rien pu faire pour empêcher la déroute historique des siens face aux Bavarois (8-2), et ce type de prouesses est devenue bien trop rare de sa part. Ainsi, l’avenir de Luis Suarez au Barça est désormais plus qu’incertain, d’autant plus que des informations parues dans la presse ce lundi l’annoncent vers un retour à l’Ajax Amsterdam cet été. Et cette tendance tend à prendre de plus en plus d’ampleur…

Marc Overmars serait prêt à sauter sur l’opportunité Luis Suarez !