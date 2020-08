Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Luis Suarez en bonne voie ?

Publié le 17 août 2020 à 19h00 par La rédaction

Luis Suarez pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Courtisé par plusieurs clubs, l’Ajax Amsterdam aurait toutefois une longueur d’avance sur ses concurrents.

L’humiliation subie face au Bayern Munich lors des quarts de finale de Ligue des Champions a marqué la fin d’une ère au FC Barcelone. L’heure est désormais à la reconstruction et cela passe par le départ de plusieurs joueurs. En effet, seul cinq joueurs seraient intransférables cet été, selon Mundo Deportivo : Lionel Messi, Riqui Puig, Ansu Fati, Frenkie De Jong et Marc-André Ter Stegen. A 33 ans, Luis Suarez pourrait ainsi faire ses valises dans les prochaines semaines, après six ans passés en Catalogne. Parmi les clubs intéressés, l’Ajax Amsterdam aurait d’ores et déjà pris de l’avance sur le dossier.

Des discussions entamées depuis plusieurs semaines ?

En fin de contrat dans un an, Luis Suarez devrait ainsi faire partie de la vague de départs du FC Barcelone cet été. Les Catalans ont déjà ciblé son remplaçant avec Lautaro Martinez, qui réalise une saison sensationnelle à l’Inter Milan. Ainsi, selon le journaliste espagnol Oriol Domènech, l’Ajax Amsterdam serait bel et bien intéressé à l’idée de rapatrier l’attaquant uruguayen, qui était déjà passé par le club entre 2009 et 2011. Les Néerlandais auraient même entamé les premières discussions il y a plusieurs semaines, où ils avaient exposé au buteur barcelonais leur offre et leurs idées pour tenter de trouver un accord.