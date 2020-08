Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence colossale pour la nouvelle piste de Leonardo ?

Publié le 17 août 2020 à 18h45 par H.G.

Alors que le PSG a coché le nom de Wilfried Zaha dans l’optique de renforcer son secteur offensif, le club de la capitale serait loin d’être l’unique club intéressé par l’attaquant de Crystal Palace.

Même si le PSG dispose de l’une des meilleures attaques d’Europe à l’heure actuelle avec Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi, Leonardo n’est pas encore rassasié et souhaite enregistrer l’arrivée d’un nouveau renfort offensif cet été. Il faut dire qu’avec le départ annoncé d’Éric Maxim Choupo-Moting au terme de son contrat et l’avenir incertain de Julian Draxler à un an de la fin de son bail, Paris risque de se retrouver avec seulement Pablo Sarabia dans sa rotation en attaque. C’est pourquoi Leonardo aimerait attirer un renfort offensif cet été. Dans cette optique, comme le10sport.com vous l’a annoncé le 13 juin dernier, le PSG a coché le nom de Wilfried Zaha.

L’AS Monaco et le Borussia Dortmund suivraient aussi Wilfried Zaha !