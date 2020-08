Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez vers une destination exotique ?

Publié le 17 août 2020 à 1h00 par D.M.

Après la débâcle en Ligue des champions, le FC Barcelone voudrait se séparer de nombreux joueurs dont Luis Suarez. L’Uruguayen serait courtisé par de nombreux clubs notamment de MLS.

Il y aura certainement un avant et un après. La lourde défaite du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2) va laisser des traces et devrait entraîner de profonds changements dans l’effectif. Quique Setién devrait être limogé dans les prochains jours, mais plusieurs joueurs seraient également sur le départ. Mundo Deportivo annonce ce dimanche que les dirigeants du FC Barcelone voudraient se séparer de nombreux cadres dont Luis Suarez, pourtant buteur ce vendredi. Arrivé en 2014, le joueur de 33 ans ne devrait pas être retenu par son club cet été.

Luis Suarez sur le départ ?