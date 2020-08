Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait déjà scellé l'avenir d'Asensio !

Publié le 16 août 2020 à 23h30 par A.D.

Victime d'une grave blessure, Marco Asensio a presque manqué un an de compétition. Alors que Zinedine Zidane pourrait se débarrasser de plusieurs éléments offensifs, Marco Asensio serait hors de danger et devrait porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine.

Champion en Liga, le Real Madrid est loin d'avoir rempli ses objectifs en Ligue des Champions. Opposé à Manchester City en huitième de finale de la C1, les hommes de Zinedine Zidane ont été éliminés. Pour ne pas réitérer cette contre-performance, le coach de la Maison-Blanche pourrait totalement recomposer son attaque. En effet, le Français pourrait pousser plusieurs éléments vers la sortie, et notamment Gareth Bale, James Rodriguez, Luka Jovic, Mariano Diaz ou encore Lucas Vazquez. De retour après une rupture des ligaments croisés du genou, Marco Asensio ne serait pas du tout concerné par cette vague de départs en attaque.

Marco Asensio conservé par Zinedine Zidane cet été ?