Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait tranché dans ce dossier chaud !

Publié le 16 août 2020 à 15h00 par La rédaction

Avec le retour de Martin Odegaard et de Dani Ceballos, l’avenir d’Isco est incertain au Real Madrid. Cependant, Zinedine Zidane aurait tranché concernant le futur de son protégé.

Éliminé la semaine dernière face à Manchester City en Ligue des Champions, le Real Madrid peut se tourner vers la préparation de son mercato estival. Parmi les objectifs à atteindre, le club merengue doit dégraisser cet été à la suite du Covid-19 et certains joueurs sont concernés comme les gros dossiers Gareth Bale et James Rodriguez. Cependant, un autre nom aurait été évoqué sur le départ ces derniers jours et il s’agit d’Isco. L’Espagnol serait dans les papiers de la Juventus et le retour en prêt de Martin Odegaard et de Dani Ceballos pourrait le faire réfléchir sur son avenir. Toutefois, Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid aurait pris une grande décision pour l’avenir de son protégé…

Le Real Madrid ne veut pas brader Isco !