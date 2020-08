Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à bloquer un de ses protégés ?

Publié le 15 août 2020

Alors que l’avenir de Paulo Dybala semble être remis en question du côté de la Juventus, le nom d’Isco semble revenir sur la table du côté du Real Madrid. Cependant, Zinedine Zidane serait encore prêt à bloquer son protégé…

L’avenir d’Isco sera-t-il lié à celui de Paulo Dybala cet été ? Alors que la Joya est annoncée partante de la Juventus cet été avec l’arrivée d’Andrea Pirlo, Isco pourrait être inclus dans le deal, lui qui serait apprécié chez les Bianconeri depuis un long moment. Cependant, ce dernier pourrait bien être de nouveau bloqué par Zinedine Zidane, qui le considérerait toujours comme l’un de ses protégés…

Toujours pas de transfert pour Isco ?