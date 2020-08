Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo compte encore faire mal à Leipzig !

Publié le 23 août 2020 à 3h15 par A.M.

Après avoir éliminé le RB Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions (3-0), le PSG pourrait bien tenter de recruter un joueur du club allemand, à savoir Nordi Mukiele.

Cet été, l'une des priorités de Leonardo sera de recruter un nouveau latéral droit. Et pour cause, avec le départ de Thomas Meunier, Colin Dagba est le seul spécialiste du poste au sein de l'effectif de Thomas Tuchel. Certes, Thilo Kehrer occupe ce poste de bonne manière depuis la reprise de la saison, mais l'Allemand est un défenseur central de formation. Le PSG cherche donc un nouveau latéral droit et Leonardo s'active en coulisse.

Discussion lancée pour Mukiele

En effet, comme révélé par le10sport.com, Leonardo a lancé les discussions avec le RB Leipzig au sujet de Nordi Mukiele qui sera l'une des priorités estivales du PSG. Après avoir éliminé le club allemand en demi-finale de la Ligue des Champions, les Parisiens pourraient donc de nouveau faire mal à Leipzig en récupérant le latéral droit passé par Montpellier qui offre également la possibilité d'être polyvalent puisqu'il est capable d'évoluer dans l'axe.