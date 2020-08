Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman veut déjà quatre recrues !

Publié le 24 août 2020 à 3h00 par A.M.

Tout juste nommé sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman a déjà plusieurs idées pour son recrutement, à la fois dans la continuité, mais également avec des nouveautés.

L'élimination humiliante subie en Ligue des Champions va avoir de grandes conséquences. Eric Abidal a ainsi quitté son poste de secrétaire technique du Barça tandis que Quique Setién a été démis de ses fonctions. Ronald Koeman est arrivé pour le remplacer. Une situation qui va forcément avoir une influence sur mercato.

Koeman veut Van de Beek, mais pas seulement...