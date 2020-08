Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Déjà l'été de tous les records pour Gérard Lopez !

Publié le 23 août 2020 à 2h30 par A.M.

Encore une fois cet été le LOSC est très actif et réalise d'énormes transactions que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, battant tous ses records.

Depuis l'arrivée de Gérard Lopez à la tête du LOSC, le projet est très clair. En effet, épaulé par Luis Campos, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a décidé de faire du trading, domaine dans lequel le Portugais excelle et a fait des merveille à l'AS Monaco. Et depuis son arrivée chez les Dogues, Luis Campos a prouvé qu'il n'a pas perdu son talent comme l'ont prouvé les ventes de Nicolas Pépé à Arsenal ou encore Thiago Mendes à l'OL et Rafael Leao à l'AC Milan. Avec ces trois dossiers, le LOSC a réalisé une plus-value de quasiment 110M€. Et cet été encore les Lillois restent sur leur lancée.

Osimhen égale Pépé, Jonathan David, recrue record

En effet, le LOSC a réalisé une nouvelle plus-value impressionnante avec Victor Osimhen vendu près de 80M€, bonus compris, à Naples un an après son arrivée pour 20M€. Une bascule incroyable en un temps aussi court. Mais comme il l'a prouvé par le passé, Luis Campos a toujours un coup d'avance et dès que la vente du Nigérian a été bouclée, Jonathan David a débarqué pour le remplacer. L'attaquant canadien a été recruté pour environ 30M€ en provenance de La Gantoise et est ainsi devenu la recrue la plus chère de l'histoire du LOSC qui n'avait jamais déboursé plus de 20M€ pour un joueur. Autrement dit, encore une fois, les Lillois sont très actifs cet été. Mais on commence à s'y habituer.