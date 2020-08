Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier à 5M€ recalé par Pablo Longoria ?

Publié le 21 août 2020 à 4h15 par T.M.

Alors que Kenny Tete a été servi sur un plateau à l’OM et Pablo Longoria, ce dernier n’a pas souhaité donner suite à ce dossier, jugé trop cher.

Pour le moment, aucun joueur n’a quitté l’OM alors que le club est toutefois dans l’obligation de vendre afin de réduire son énorme déficit budgétaire. La question est donc de savoir quel protégé d’André Villas-Boas s’en ira dans les prochaines semaines. Maxime Lopez se rapprocherait du FC Séville, Morgan Sanson de la Premier League, mais la liste devrait encore s’allonger. Le nom de Bouna Sarr pourrait également se retrouver sur cette liste. Reconverti arrière droit, l’ancien de Metz éveillerait certaines convoitises en Espagne. Un départ qu’il faudra pallier, mais Pablo Longoria doit faire avec des moyens limités pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas.

Tete, trop cher ?