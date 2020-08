Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel sait ce qu'il veut pour cet été !

Publié le 23 août 2020 à 3h00 par A.M.

Malgré l'arrivée d'Adil Aouchiche et Jean-Philippe Krasso, entre autres, Claude Puel attend encore d'autres renforts comme il l'a récemment expliqué.

« J’ai la volonté d’améliorer ce groupe-là avec deux ou trois joueurs maximum mais ça ne sera peut-être pas possible parce que le groupe est très important et qu’on a aucune manne financière pour pouvoir faire des investissements . » Dans les colonnes du Progrès , Claude Puel affichait sa volonté d'attirer encore des renforts, mais cela dépend des ventes à venir. En effet, l'entraîneur de l'ASSE a mis sur le marché Stéphane Ruffier, Loïs Diony, Miguel Trauco, Sergi Palencia, Yann M’Vila, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz.

Puel veut encore se renforcer