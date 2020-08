Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'attaque à un nouveau marché !

Publié le 23 août 2020 à 2h15 par A.M.

Très habitué à piocher en Serie A, Leonardo pourrait quelque peu délaisser le marché italien pour se tourner vers d'autres horizons.

Lors de son premier passage au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo s'est rapidement tourné vers le marché italien pour se renforcer. En effet, de Javier Pastore (Palerme) à Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) en passant par Ezequiel Lavezzi (Naples), Marquinhos (AS Roma), Salvatore Sirigu (Palerme) ou encore Edinson Cavani (Naples) et Thiago Silva (AC Milan), le dirigeant brésilien a massivement investi en Serie A. Et encore, cette liste est loin d'être exhaustive. Mais cet été, Leonardo pourrait revoir ses plans pour le PSG.

Leonardo regarde vers la Premier League