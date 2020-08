Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent hors course dans le dossier Reguilon ?

Publié le 21 août 2020 à 7h15 par La rédaction

Annoncé avec insistance comme étant partant du Real Madrid, Sergio Reguilon ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait la saison prochaine. Courtisé par le PSG, le latéral espagnol aurait beaucoup de courtisans. Cependant, l’un d’entre eux pourrait bien être actuellement hors course…

Une chose semble claire pour Sergio Reguilon : il ne disputera pas la saison prochaine sous les couleurs du Real Madrid. Prêté cette saison au FC Séville, club avec lequel il va disputer la finale d’Europa League, le latéral gauche espagnol ne devrait pas être conservé par Zinedine Zidane, qui compte sur Marcelo et Ferland Mendy au même poste. Le défenseur de 23 ans serait dans le viseur du PSG. Et un des concurrents de Leonardo serait bel et bien hors course…

Naples en difficulté dans ce dossier ?