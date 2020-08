Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus qu’une question de jours pour Cavani ?

Publié le 21 août 2020 à 5h45 par Th.B.

Bien que le Benfica Lisbonne ait assuré que rien n’était fait récemment, Edinson Cavani devrait arborer la tunique lisboète la saison prochaine après avoir porté celle du PSG pendant sept années.

« Edinson Cavani est un grand joueur, mais je ne peux parler que des signatures officielles, et il n'a pas signé. Nous voulons parler de Waldschmidt, Vertonghen, Everton et de tous ceux qui sont officiellement chez nous » . Voici le message que Tiago Pinto, directeur général du Benfica Lisbonne a fait passer ces dernières heures. Néanmoins, les discussions entre les dirigeants du club portugais et le clan Cavani seraient bien plus avancées qu’il n’y paraît. D’ailleurs, le meilleur buteur de l’histoire du PSG pourrait enfin signer un nouveau contrat près de deux mois après avoir quitté le club de la capitale.

Cavani au Benfica la semaine prochaine ?