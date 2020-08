Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut dépouiller un club italien !

Publié le 23 août 2020 à 2h45 par A.M.

Cet été, Leonardo a plusieurs dossiers à gérer. Et afin de renforcer l'effectif du PSG, le directeur sportif parisien pourrait bien aller chercher du côté de la Lazio Rome qui sort d'une très belle saison en Serie A.

Bien que le Paris Saint-Germain soit focalisé sur la finale de la Ligue des Champions, Leonardo va rapidement pouvoir se tourner à nouveau vers le mercato. Et le directeur sportif parisien a plusieurs postes à renforcer. Il souhaite notamment attirer au moins un milieu de terrain, mais également un latéral des deux côtés de la défense. Et ce n'est pas tout, un attaquant sera également recherché afin d'assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi, mais également un défenseur central pour compenser le départ de Thiago Silva.

Leonardo veut piocher à la Lazio