Mercato - Barcelone : Koeman annonce la couleur pour son mercato !

Publié le 21 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Nouveau coach du FC Barcelone, Ronald Koeman compterait suivre sa ligne directrice pour le mercato et aurait déjà coché trois noms précis.

Nommé et présenté mercredi, Ronald Koeman semble vouloir faire souffler un vent de renouveau au FC Barcelone. Et dans la lignée de son travail avec la sélection néerlandaise de 2018 à 2019, l’ancien milieu de défenseur du Barça compterait profiter de ses relations avec ses compatriotes et internationaux afin de redonner de l’élan à la locomotive blaugrana.

Avec Koeman aux commandes, le Barça devrait passer à l’Oranje !