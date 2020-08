Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Encore une chance pour le Real Madrid avec Van de Beek ?

Publié le 21 août 2020 à 0h30 par A.C.

Le Real Madrid a plusieurs fois été annoncé proche de Donny van de Beek... mais c’est désormais du passé.

Successeur de Quique Sétien en cette période crise, Ronald Koeman souhaite relancer le FC Barcelone. Pour cela, un gros ménage sera opéré au sein de l’effectif, avec notamment l’arrivée au premier plan de plusieurs jeunes. Le Néerlandais souhaite également emmener avec lui un joueur qu’il connait très bien. Il s’agit selon nos informations de Donny van de Beek, qui pourrait bien être la première recrue du Barça version Koeman.

Le train est passé pour le Real Madrid

Depuis l’été dernier, Donny van de Beek a toutefois semble tout proche de rejoindre le Real Madrid. D’après les informations de Nicolo Schira, le Real Madrid avait bien la chance de boucler l’arrivée de l’Ajax Amsterdam... mais ce ne serait plus le cas ! Le journaliste italien précise en effet que l’option des Madrilènes aurait expiré le 30 juin dernier et, désormais, Van de Beek se dirigerait droit vers le FC Barcelone, où un contrat de six ans l’attendrait.