Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cador européen aurait tenté le coup Ansu Fati !

Publié le 20 août 2020 à 22h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone entame sa révolution après le fiasco du quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, Ansu Fati aurait été déclaré comme intransférable par les dirigeants Blaugrana. Cependant, un cador européen aurait bel et bien tenté le coup…

La révolution est en marche au FC Barcelone. Après la terrible humiliation subie face au Bayern Munich (8-2) lors du quart de finale de Ligue des Champions, Quique Setien a été remercié par les dirigeants Blaugrana tandis qu'Eric Abidal est parti. Ronald Koeman a été choisi pour succéder à l’ancien entraîneur du Bétis, et devrait rapidement entamer la constitution de son effectif pour la saison prochaine. Ansu Fati devrait bel et bien en faire partie, lui qui a récemment été déclaré intransférable par Bartomeu lui-même. Mais un cador européen aurait bel et bien tenté le coup…

La Juventus aurait tenté de l’inclure au dossier Arthur !