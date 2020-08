Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça chauffe pour le premier gros coup de Koeman !

Publié le 20 août 2020 à 21h30 par A.C.

A peine arrivée au FC Barcelone, Ronald Koeaman serait sur le point de boucler sa première recrue.

C’est fait, le FC Barcelone entame un nouveau cycle avec Ronald Koeman. Un nouveau cycle qui devrait notamment passer par une grosse modification de l’effectif actuel. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ, comme Ivan Rakitic, Arturo Vidal ou encore Sergi Roberto. Selon nos informations, Koeman souhaite emmener dans ses valises Donny van de Beek, qui ces derniers mois a été notamment lié au Real Madrid. La presse catalane a confirmé nos informations ces derniers jours et il semble bien que le milieu de l’Ajax Amsterdam s’approche inexorablement du Barça !

Un contrat de six ans pour Van de Beek à Barcelone ?