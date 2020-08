Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça met sa stratégie en action pour Messi

Publié le 20 août 2020 à 19h15 par La rédaction

Les dernières révélations des médias espagnols amènent à penser que le FC Barcelone a activé son plan pour tenter de conserver Messi. Analyse.

Selon la radio espagnol Cadena Ser , Josep Maria Bartomeu aurait, suite aux révélations sur la volonté de départ de Messi, appelé Jorge Messi, le père et conseiller du joueur, pour lui faire savoir que le nouvel entraîneur Ronald Koeman comptait absolument sur lui, qu’il restait le pilier de son projet pour l’avenir. Selon le média espagnol, Jorge Messi aurait répondu que ce n’était pas lui qu’il fallait convaincre mais son fils, confirmant au passage que ce dernier songeait bien au départ. En conséquence, Bartomeu aurait, toujours selon la Cadena Ser , programmé un meeting de la plus haute importance entre Lionel Messi et Ronald Koeman.

La carte Koeman

Ces mouvements du club catalan témoignent qu’au sein du Barça, on a clairement activé le plan mis en place pour convaincre Messi de rester, à savoir tout miser sur l’identité du nouvel entraîneur, Ronald Koeman, et sur la solidité de son projet sportif.