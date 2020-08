Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho pourrait relancer l'avenir de Gareth Bale !

Publié le 20 août 2020 à 23h30 par A.D.

Indésirable au Real Madrid, Gareth Bale pourrait faire son retour à Tottenham. José Mourinho souhaiterait rapatrier le Gallois, qui serait heureux de faire son retour chez les Spurs.

Zinedine Zidane parviendra-t-il à se débarrasser de Gareth Bale ? Depuis son retour au Real Madrid, le coach français ne semble plus du tout compter sur l'international gallois, mais il aurait bien du mal à lui trouver un nouveau point de chute. Après la saison fantomatique de Gareth Bale, Zinedine Zidane voudrait toujours se séparer de lui. Toutefois, le gros salaire de son attaquant, qui toucherait plus de 15M€ par an, constituerait un énorme frein pour les potentiels clubs intéressés. Alors que Gareth Bale a encore deux ans de contrat avec le Real Madrid, José Mourinho pourrait se muer en sauveur.

Retour à l'envoyeur pour Gareth Bale ?