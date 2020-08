Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Barça… Pour Neymar, tout est clair !

Publié le 21 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Toujours au coeur des rumeurs de transfert et particulièrement d’un retour au FC Barcelone, Neymar devrait rester au PSG pour les deux prochaines saisons selon son ancien agent.

En attestent ses prises de parole via son site internet ou ce qui se dit dans son entourage, Neymar est plus que jamais heureux au PSG alors que son contrat court jusqu’en juin 2022 et qu’une prolongation pourrait se profiler à l’automne. Dans le clan Neymar, on n’écarte pas cette possibilité comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 16 juillet dernier. Néanmoins, bien qu’il soit comblé au PSG, le FC Barcelone ne lâcherait pas l’affaire concernant son éventuel retour. Mais pour son ancien agent Wagner Ribeiro, les chances que Neymar finisse par revenir au FC Barcelone sont plus que minces actuellement. Et le Brésilien pourrait même retrouver Lionel Messi, mais à Paris !

« Il restera au PSG pendant au moins deux ans de plus »