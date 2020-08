Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Suarez ne compte faire aucun cadeau à Koeman !

Publié le 21 août 2020 à 2h00 par A.M.

Annoncé sur le départ dans le cadre de la refonte de l'effectif du FC Barcelone, Luis Suarez n'entend toutefois pas partir tout de suite.

« Luis Suarez ? Je n'aime pas évoquer des noms, Messi, c'est une chose différente. Pour les autres, s'il y a des décisions positives ou négatives, il faudra d'abord parler avec eux, ici je ne parlerai pas d'eux, par respect pour les joueurs . » Interrogé sur l'avenir de Luis Suarez, Ronald Koeman a entretenu le mystère et ne semble totalement fermer la porte à un départ de l'attaquant uruguayen. Et pour cause, le Pistolero déçoit et à l'image de Jordi Alba, Sergio Busquets ou encore Gerard Piqué son départ semble être dans les tuyaux.

Le clan Suarez dément pour l'Ajax