Mercato - Barcelone : Luis Suarez au coeur d'une opération colossale ?

Publié le 21 août 2020 à 8h45 par H.G.

Tandis que l’avenir de Luis Suarez est plus incertain que jamais au FC Barcelone, le club catalan serait prêt à se servir de l’intérêt de l’Ajax Amsterdam à son égard pour réaliser un échange de joueurs.

À un an du terme de son contrat, Luis Suarez pourrait être conduit à quitter le FC Barcelone cet été. Victime d’un déclin physique depuis maintenant plusieurs mois, l’international uruguayen n’incarne plus l’avenir pour le club catalan. Ainsi, la direction du Barça aurait pris la décision de se séparer de l’ancien buteur de Liverpool dans le cadre d’un plan de profond renouvellement de son effectif cet été. Les prétendants ne manqueraient pas pour accueillir Luis Suarez, à commencer par son ancien club, l’Ajax Amsterdam. Et ça tombe bien, le FC Barcelone est justement intéressé par certains joueurs de l’écurie néerlandaise, à commencer par Donny van de Beek comme le10sport.com vous l’a révélé. Et à en croire les dernières indiscrétions venues des Pays-Bas, cela pourrait prochainement donner lieu à un échange.

Luis Suarez échangé contre certains joueurs de l’Ajax Amsterdam ?