Mercato - PSG : Le Qatar prépare une opération XXL pour Lionel Messi !

Suite à la déroute face au Bayern Munich, l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone est plus incertain que jamais. Alors que l’Argentin aurait annoncé à Ronald Koeman ses envies d’ailleurs, les rumeurs devraient se multiplier. Messi est annoncé un peu partout, mais notamment au PSG, où une opération d’envergure pour le sextuple Ballon d’Or serait bien à l’étude.

Désormais aux commandes au FC Barcelone, Ronald Koeman doit donc reconstruire tout un club suite à la débâche en Ligue des Champions. Un nouveau chapitre qui commence toutefois avec une grande inconnue. Lionel Messi sera-t-il toujours là la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en 2021 avec le Barça, l’Argentin commencerait à être agacé du climat actuel autour du club catalan et notamment de la direction autour de Josep Maria Bartomeu. D’ailleurs, ce jeudi, à l’occasion d’une réunion avec Koeman, Messi aurait d’ailleurs fait part de ses envies d’ailleurs. Aux abords du Camp Nou, on pourrait donc craindre le pire concernant le départ du numéro 10 barcelonais. Et ces dernières semaines, ce ne sont pas les rumeurs qui manquaient à propos de l’avenir de Lionel Messi. En effet, le joueur de 33 ans a été envoyé à l’Inter Milan, du côté de Manchester City où il pourrait retrouver Pep Guardiola, mais aussi au PSG pour reformer le duo avec Neymar. Le Barça ayant fait une croix sur le retour du Brésilien au Camp Nou, c’est donc au Parc des Princes que les deux amis pour se retrouver. Les Parisiens pourraient alors frapper un nouveau coup de tonnerre sur le marché des transferts après 2017. Un rêve qui pourrait bien devenir réalité…

