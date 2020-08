Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est définitivement fixé pour Camavinga !

Publié le 13 août 2020 à 2h45 par A.M.

Très intéressé par Eduardo Camavinga, Zinedine Zidane va devoir prendre son mal en patience. Nicolas Holveck annonce effectivement que son jeune milieu de terrain ne bougerait pas.

Auteur d'une excellente première saison avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a tapé dans l’œil des plus grands clubs européens, à commencer par le Real Madrid. Zinedine Zidane adore le profil du milieu de terrain de 17 ans, mais son transfert cet été s'annonce plus que compliqué. Le club breton est effectivement officiellement qualifié pour la Ligue des Champions. Et Nicolas Holveck compte en profiter pour conserver son jeune joueur.

Holveck scelle l'avenir de Camavinga