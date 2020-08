Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà réglé un dossier colossal !

Publié le 13 août 2020 à 2h15 par A.M.

En fin de contrat au PSG, Thiago Silva a accepté de terminer la Ligue des Champions, mais visiblement, la saison prochaine, il ne sera plus là. Leonardo a tranché.

« J'essaye de penser aux choses que je dois faire, atteindre les objectifs de l'équipe. Après ça ne dépend pas de moi, cela va dépendre du club ». Il y a quelques jours, Thiago Silva assurait que c'était à Leonardo de trancher pour son avenir. Et pour cause, O Monstro est en fin de contrat au PSG, et bien qu'il ait accepté une pige afin de terminer la saison sous les couleurs parisiennes, le Brésilien est toujours dans le flou pour son avenir et se verrait bien poursuivre une saison supplémentaire au PSG. Mais le directeur sportif du club de la capitale ne l'entend pas de cette oreille.

Leonardo règle le cas Thiago Silva