Mercato - Real Madrid : Un duel à prévoir avec le FC Barcelone pour ce Français ?

Publié le 12 août 2020 à 12h00 par La rédaction

Après une très belle première saison au FC Séville, Jules Koundé serait sur les tablettes de Zinedine Zidane, qui chercherait actuellement le successeur de Sergio Ramos au Real Madrid. Cependant, un énorme duel serait à prévoir avec le FC Barcelone dans ce dossier…

Zinedine Zidane commencerait déjà à préparer l’après Sergio Ramos au Real Madrid. Notamment sur les traces de Benoît Badiashile pour renforcer la défense centrale, le coach des Merengue pisterait également Jules Koundé, qui sort d’une très grosse saison avec le FC Séville, et qualifié pour les demi-finales de Ligue Europa après sa victoire 1-0 face aux Wolves ce mardi. Cependant, un énorme duel pourrait avoir lieu avec le grand rival du Real : le FC Barcelone…

Le Barça serait fou de Jules Koundé