Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour cet espoir, le Barça ne bougera pas !

Publié le 23 août 2020 à 5h30 par Th.B.

Pressenti comme étant le successeur de Gerard Piqué, Eric Garcia voudrait revenir au FC Barcelone. Mais pour l’ancien joueur de la Masia, le Barça ne compterait pas faire de folies.

En marge de son renouveau initié par Ronald Koeman, nouvel entraîneur du FC Barcelone depuis mercredi, certains cadres du club culé pourrait quitter la Catalogne. Gerard Piqué ferait partie des potentiels sacrifiés, à l’instar de Sergio Busquets ou encore Jordi Alba. Afin de succéder à Piqué, le FC Barcelone aurait depuis quelque temps le nom d’Eric Garcia en tête. Mais pour le défenseur de Manchester City, le Barça ne ferait pas des pieds et des mains.

Eric Garcia, ce sera 10M€