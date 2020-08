Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'offensive aurait été lancée pour cette pépite de Guardiola !

Publié le 22 août 2020 à 12h45 par La rédaction

Sur les traces d'Eric Garcia depuis quelques semaines déjà, le FC Barcelone serait passé à l'action pour le défenseur de Manchester City.

En fin de contrat en juin 2021, Eric Garcia ne souhaite pas prolonger avec Manchester City. Trois ans après son arrivée, l’ancien de la Masia devrait donc quitter le club cet été, alors qu’un retour à la maison semble être d’actualité. En quête de renforts en défense, le FC Barcelone en aurait fait l’une de ses priorités, Clément Lenglet n’étant plus que le seul intransférable en défense chez les Blaugrana . Alors Gerard Piqué devrait rester, Samuel Umtiti est quant à lui prié de se trouver un nouveau club. Les dirigeants catalans seraient ainsi passés à l’action pour s’attacher les services d’Eric Garcia.

Une première offre en attente d’une réponse